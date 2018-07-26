Акции Facebook упали более чем на 20% после публикации отчетности по выручке

Как отмечает агентство Bloomberg, из-за этого состояние основателя соцсети Марка Цукерберга уменьшилось почти на 17 миллиардов долларов.

Корпоративная отчетность Facebook, опубликованная в среду, разочаровала аналитиков, из-за чего стоимость акций компании, владеющей одноименной социальной сетью, упала более чем на 20 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Выручка Facebook за второй квартал 2018 года (завершился 30 июня) выросла почти на 42 процента по сравнению с прошлогодними показателями и достигла 13,23 миллиарда долларов. Однако эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку в размере 13,36 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Facebook при этом увеличилась до 5,11 миллиарда долларов (1,74 доллара за акцию). По итогам второго квартала 2017 года прибыль компании составляла $3,89 миллиона долларов (1,32 доллара за акцию). Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что этот показатель составит 1,72 доллара за акцию.

Выручка от размещения рекламы в соцсети во втором квартале увеличилась на 42 процента до более 13 миллиарда долларов, однако издержки, направленные на усиление безопасности личной информации пользователей после скандалов с утечками данных, поднялись на 50 процентов по сравнению с 2017 годом, составив 7,37 миллиарда долларов.

Кроме того, аналитиков также разочаровали данные Facebook по поводу роста числа пользователей соцсети. Эксперты Reuters считали, что их число составит около 2,25 млрд, однако, согласно опубликованным данным, по итогам квартала в соцсети насчитывалось лишь 2,23 миллиарда активных пользователей.

После закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в среду стоимость акций компании упала более чем на 20 процентов на фоне неудовлетворительной отчетности. Как отмечает агентство Bloomberg, из-за этого состояние основателя и главы соцсети Марка Цукерберга упало почти на 17 миллиардов, до примерно 70 миллиардов. Если такая ситуация сохранится по итогам торгов в четверг и акции не наберут стоимость, то Цукерберг может опуститься в составляемом агентством рейтинге самых богатых людей мира с нынешней третьей до как минимум шестой позиции.

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