Азербайджан и Иран укрепят сотрудничество в сфере IT

БАКУ /Trend/ - Иран готов поделиться с Азербайджаном опытом в сфере IT. Об этом, как передают в понедельник иранские СМИ, сказал глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези на встрече с находящимся в Тегеране министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде.

Ваези отметил, что обе страны имеют достаточный потенциал для дальнейшего развития и укрепления двусторонних связей. Он отметил необходимость активизации деятельности азербайджано-иранской межправкомиссии.

В свою очередь, Рамин Гулузаде выразил удовлетворение отношениями между двумя странами и подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в укреплении связей с Ираном, в том числе в сфере электронной торговли, транспортной, таможенной сферах.

Отметим, что делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде находится в Иране для участия в международной IT-выставке ELECOMP 2018.

(Автор: Азад Гасанли)

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