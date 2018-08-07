При поддержке Azercell стартовал новый экологический проект компании Eсobox

БАКУ /Trend/ - ООО “Ecobox Collection and Recycling” запускает новый экологический проект при поддержке ведущей телекоммуникационной компании Азербайджана Azercell Telekom. В рамках проекта многие супермаркеты города Баку, начиная с текущей даты, оснащены специальными утилизационными аппаратами – фандоматами для приема использованных пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Установленные фандоматы характеризуются рядом преимуществ. Абонент не фактурной линии (SimSim) Azercell после сдачи пластиковых и алюминиевых бутылок в фандомат получит чек с уникальным кодом. При отправке кода на короткий номер 9639 абонент получит в подарок бесплатные минуты. В фандоматах большого объема минуты могут добавляться прямо с аппарата. Самое главное – на получение абонентами в подарок бесплатных минут ограничения не действуют. Загруженные минуты могут быть использованы в течение 30 дней для внутрисетевых звонков. Во-вторых, данный проект нацелен на сокращение объемов пластиковых и алюминиевых отходов в городе Баку, а также на последующее снижение средств, направленных на обеспечение чистоты города. Пользователи также могут использовать заработанную сумму для покупок в супермаркете или же пожертвовать сумму на благотворительные цели.

Как отметил президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев: “Azercell всегда поддерживал технологический прогресс, придавая особое значение удобству, которое обеспечивается благодаря внедрению новых технологий. В то же время мы, будучи Азербайджанской компанией, придерживаемся общественной ответственности и руководствуемся необходимостью сохранения уникальной природы Азербайджана для будущих поколений. Мы прилагаем все наши усилия в этом деле. Надеемся, что проект окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в стране. При этом положительным является приобретение нашими клиентами дополнительных преимуществ от данного проекта».

Компания Azercell Telekom, придавая огромное значение вопросам окружающей среды и проявляя заботу об обществе как приоритетное направление своей социальной деятельности, и в прошлом реализовывала проекты, включающие как технологические решения, так и экологическую значимость. Компания впервые в стране установила эффективную для окружающей среды «зеленую» радио-базовую станцию, работающую на альтернативной энергии, а также осуществила проект «Карбонный калькулятор», позволяющий рассчитать ежедневную норму расхода природных ресурсов.

Абоненты могут получить более подробную информацию о гипермаркетах, в которых установлены фандоматы, а также о правилах кампании и иных вопросах на сайте www.ecobox.az.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО “Azercell Teleсom”, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата “İnvestors İn People” (Инвестиции в человеческий капитал).

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