Мобильный сектор Казахстана вырос впервые за несколько лет

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года объём услуг мобильной связи в Казахстане достиг 127,3 миллиарда тенге, что на 2 процента больше чем годом ранее, говорится в сообщении EnergyProm.kz.

На долю населения приходится более 70 процентов всего объема мобильных услуг.

Отметим, по итогам января-июля 2017 рост составил всего 0,1 процента, и в целом по итогам 2017 года в секторе наблюдался спад почти на 10 процентов к 2016 году. В целом, объем услуг сокращался все последние годы.

В текущем же году также выросло и количество абонентов сотовой связи. В июле их число составляло 27,3 миллиона, против 26 миллионов годом ранее.

Число абонентов мобильной связи, имеющих доступ в интернет, составило 14,1 миллиона, против 12,6 миллиона годом ранее.

В среднем за последние семь месяцев каждый абонент принес сотовым операторам около 4,7 тысячи тенге, против 4,8 тысячи тенге за аналогичный период минувшего года.

Напомним, что на рынке Казахстана в скором времени может появиться новый «сотовый гигант». Антимонопольный комитет Казахстана одобрил ходатайство АО «Казахтелеком» о приобретении 75 процентов акций Kcell. Также комитетом установлен ряд требований и условий в интересах потребителей страны и развития отрасли в целом, нарушение которых повлечет пересмотр решения, в том числе отмену сделки в судебном порядке.

По мнению экспертов, сделка, в случае если она состоится, позволит «Казахтелекому», крупнейшему оператору фиксированной связи в Казахстане, занять доминирующее положение на местном рынке сотовой связи. Продавцами акций, по их информации, выступят Telia Company, владеющая 24 процентами акций Kcell, и Fintur Holdings (СП Telia Company и Turkcell) – 51 процентов. Еще одним крупным акционером Kcell является казахстанская инвесткомпания «Фридом Финанс» - 9,08 процента.

«Казахтелеком» занимает доминирующее положение на местном рынке телекоммуникаций. Компания также владеет долей в совместном предприятии Tele2 – Altel, которое является крупным игроком на казахстанском рынке мобильной связи. Основным акционером «Казахтелекома» является госфонд «Самрук-Казына» - 45,9 процента уставного капитала (52,03 процента обыкновенных акций).

Официальный курс на 17 августа - 360,87 KZT/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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