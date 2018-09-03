В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами

3 сентября 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно данным «Лаборатории Касперского» по миру*, этим летом дети отдавали предпочтение видеоконтенту и музыке в большей степени, чем, например, общению в социальных сетях. При этом самыми популярными порталами оказались YouTube и Facebook.

В летние месяцы интерес вызывали платформы Netflix, Spotify, Soundcloud и iTunes. Ребята помладше, как правило, выбирали каналы Nickelodeon, Cartoon Network и Disney Channel, а также смотрели мультфильмы о Спанч Бобе (SpongeBob SquarePants).

Наиболее популярным музыкальным направлением в мире среди подрастающего поколения уже не первый год является рэп, в частности школьники искали информацию об XXXTentacion и слушали его треки чаще, чем музыку других исполнителей.

В Азербайджане доля юных пользователей, которые посещали сайты с ПО, видео и музыкой, составила 35,4 процента. Кроме того, летом дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами: например, BBC, CNN и BuzzFeed. В частности, доля азербайджанских детей, заходивших на новостные сайты в этот период, составила практически 6,5 процента.

Что касается нежелательного контента, то, по данным «Лаборатории Касперского», школьники мало заходили на веб-ресурсы, связанные с алкоголем, табаком и наркотиками. Менее 4 процентов детей в Азербайджане посещали сайты с подобным содержимым.

«Статистика показала, что увлечения современных детей и подростков по всему миру меняются: например, летом они стали интересоваться новостными ресурсами и уделять меньше внимания сайтам, посвящённым компьютерным играм. Это объясняется тем, что сегодня в СМИ освещаются не только, например, политические и экономические темы, но и различные культурные, в частности музыкальные, события. Однако, как бы ни менялись интересы детей, родителям всегда стоит помнить об их безопасности и о наличии неприемлемого контента, которым изобилует интернет. В этом случае избежать многих неприятностей поможет выстраивание доверительных отношений в семье, а с технологической точки зрения – помощником для взрослых могут стать программы для детской онлайн-безопасности», – подчеркнула Анна Ларкина, эксперт по контентному анализу «Лаборатории Касперского».

Решения Kaspersky Total Security и Kaspersky Internet Security имеют модуль «Родительский контроль», который призван помогать взрослым защищать своих детей от киберугроз, в частности блокировать сайты или приложения, содержащие неприемлемый контент. А продукт Kaspersky Safe Kids, в свою очередь, позволяет родителям также быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях и узнавать его местоположение в режиме реального времени.

Более подробная информация об интернет-активности детей этим летом доступна по ссылке: https://securelist.ru/kids-summer-threats/91210/.

*Данные на основе анонимизированной статистики поисковых запросов (с ПК, Mac, а также Android и iOS) и посещений веб-сайтов (с ПК и Mac) были получены с помощью решений «Лаборатории Касперского» с июня по середину августа 2018 года.

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