Bakcell дарит 5 Гб бесплатного 4G интернета жителям 16 районов

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предоставила жителям 16 районов страны уникальную возможность получить целых 5 ГБ интернета 4G совершенно БЕСПЛАТНО и воспользоваться преимуществами самых современных и продвинутых технологий в сфере мобильных телекоммуникаций, наряду с самым высоким уровнем клиентского опыта на рынке.

Как уже сообщалось, компания Bakcell значительно расширила зону охвата своей высокоскоростной сети 4G во многих регионах страны. В этой связи, жители 16 городов, таких как Огуз, Агстафа, Шабран, Газах, Сиязань, Уджар, Загатала, Лянкяран, Сальян, Гах, Габала, Евлах, Джалилабад, Шеки, Ширван и Саатлы, могут БЕСПЛАТНО получить 5 ГБ интернет трафика для использования в сети 4G в период с 1 сентября до 31 октября 2018 года. Все что нужно сделать абоненту для получения БЕСПЛАТНЫХ 5 ГБ интернета, это набрать *304#YES и выбрать сеть 4G/LTE в настройках своего телефона.

Бесплатный трафик можно получить только один раз, в течение срока кампании. Чтобы принять участие в кампании, необходимо иметь устройство и SIM-карту, поддерживающую технологию 4G . Нужно отметить, что абоненты Bakcell, проживающие в вышеуказанных городах, могут совершенно БЕСПЛАТНО обменять свои старые SIM-карты на новые 4G SIM-карты, посетив один из Центров Клиентского Обслуживания или ближайших дилерский магазин Bakcell в своем городе. Адреса дилерских магазинов Bakcell расположенных в этих городах можно найти, пройдя по следующей ссылке:

https://www.bakcell.com/ru/free_5_gb_internet_on_4g_network

Бесплатные 5 ГБ интернета можно будет использовать только в сети 4G Bakcell, в течение 30 дней. Неиспользованный остаток трафика не будет перенесен на следующий месяц. Также, БЕСПЛАТНЫЙ пакет интернета объемом в 5 ГБ может быть использован только на территории вышеуказанных 16 городов. После окончания бесплатного трафика, абоненты смогут приобрести один из выгодных ежемесячных пакетов интернета Bakcell, цены на которые начинаются от 5 AZN, и продолжить наслаждаться ультравысокими скоростями и безупречным качеством клиентского опыта. Более подробную информацию о пакетах интернета Bakcell можно получить на сайте www.bakcell.com а также на официальных страницах компании в Facebook и Instagram.

4G - это четвертое поколение беспроводных сетей передачи данных, которые предназначены для обеспечения более высоких скоростей повседневных операций с мобильными устройствами, таких как загрузка файлов, видео-звонки, просмотр мобильного телевидения или использование социальных сетей. Технология 4G обеспечивает более высокие скорости, а также еще больше удобства и стабильности чем 3G. Современная сеть 4G компании Bakcell позволяет потребителям в полной мере использовать лучшие и самые интересные функции своих смартфонов. В 2015 году, компания Bakcell представила технологию LTE-Advanced Carrier Aggregation (повышенная агрегация несущих частот), тем самым обеспечив поддержку скоростей до 225 мегабит в секунду в своей сети 4G.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Благодаря наличию более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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