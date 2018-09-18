Microsoft проведет региональный Виртуальный Саммит по продажам и цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2018 года Microsoft проведет Виртуальный Саммит по организации розничных продаж, который привлечет внимание большей части стран Восточной Европы. Мероприятие будет посвящено ключевому тренду десятилетия – «Цифровой трансформации» – и даст представление компаниям о том, как удовлетворять ожидания клиентов, привлекать их внимание и повысить значение индекса соответствия благодаря использованию органичного индивидуального омниканального подхода.

В ходе мероприятия эксперты Microsoft обсудят, как цифровая трансформация формирует новейшие тенденции в отрасли, включая массовую персонализацию, омниканальность, искусственный интеллект и машинное обучение. Саммит предоставит полезную информацию о том, как компании могут использовать новейшие отраслевые инновации для оптимизации своих операций, работы с клиентами (программы лояльности, массовой персонализации, признания), продаж и маркетинга (включая прогноз спроса), мерчендайзинга (управление полками, in-store оптимизация) и логистики (управление складом, инвентарный контроль).

«Сегодня для роста бизнеса розничным торговцам нужно делать гораздо больше, чем раньше. Чтобы добиться успеха, им необходимо создать дифференцированный и персонализированный опыт, который охватывает нашу реальную и цифровую жизнь», – отметила Маша Мелькова, руководитель бизнес-группы Modern Workplace в регионе Центральной и Восточной Европы.

Виртуальный Саммит будет открыт для розничных партнеров Microsoft из 21 страны в регионе Центральной и Восточной Европы, включая Словению, Албанию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию, Болгарию, Косово, Македонию, Украину, Молдову, Эстонию, Литву, Латвию, Грузию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан.

Регистрация на саммит открыта по этой ссылке.

Рабочий язык – английский.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.