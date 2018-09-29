Panasonic предоставит решения в сфере развлечений для самолётов «Узбекских авиалиний»

29 сентября 2018 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Panasonic Avionics Corporation (PAC) предоставит решения в области развлечений и связи в полете (IFEC) для национальной авиакомпании (НАК) «Узбекские авиалинии», передаёт «UzDaily.uz».

По данным компании, она поставит IFEC X-Series на борт двух самолетов Airbus A320 Neo, которые поступят в распоряжение НАК «Узбекские авиалинии» в январе 2019 года, и трёх самолетов Boeing 787 Dreamliner, которые уже находятся в эксплуатации.

Компания оснастит самолеты Multi-Touch HD-экранами и USB-зарядными устройствами на каждом сиденье. Работы по дооснащению самолетов будут проводиться на базе Uzbekistan Airways Technics.

Все новые самолеты НАК «Узбекские авиалинии» также будут оснащены бортовым Wi-Fi-сервисом. В компании-поставщика заявили, что его основное преимущество – улучшенная пропускная способность интернета, которая позволяет смотреть потоковое видео.

Пассажиры Dreamliner смогут пользоваться мобильными телефонами в полете и смотреть телевидение в прямом эфире: CNN, Euronews, CNBC, NHK, Sky News Arabia, BBC World News и Sport 24.

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