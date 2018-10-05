Платежная система Азербайджана готовится к переходу на безналичные расчеты в ритейле

БАКУ /Trend/ - Компания GoldenPay займется внедрением безналичных платежей в секторе малого бизнеса и в ритейле, сказала Trend в пятницу председатель Совета директоров компании Наина Мехтиева.

По словам Мехтиевой, это входит в разработанную компанией стратегию на 2019 год.

«Пока нет конкретики касательно того, какая технология будет использована для безналичных расчетов. Это может быть как с использованием банковских карт, так и NFC или других видов мобильных платежей. Любой из этих технологий может быть использован в качестве способа оплаты. Все будет зависеть от требований рынка, и от того, на что будет спрос. Пока мы рассматриваем юридическую и потребительскую сторону проекта, чтобы освоить этот сегмент рынка, потому что это одна из интересных направлений для нас. Причем эта ниша на данный момент пустует», - сказала Мехтиева.

На рынке, по словам председателя Совета директоров, функционирует множество дистрибьюторских компаний, которые развозят товары по магазинам и вынуждены собирать наличность.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти процессы протекали с использованием безналичного расчета. Причем не обязательно онлайн, а с использованием, например, специально разработанного для этих целей приложения. Это сегодня нужно в стране и мы работаем в этом направлении. Есть ряд крупных холдингов, с которыми мы сейчас находимся на стадии подписания договора о сотрудничестве в этой области. Внедрение безналичного расчета в ритейле включено в нашу стратегию на 2019 год», - сказала Мехтиева.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.