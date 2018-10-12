Центр «Barama» компании Azercell продолжает оказывать поддержку молодым стартапам в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства «Barama» при ООО «Azercell Telekom» продолжает содействие развитию новых стартапов при поддержке PASHA Bank. На этот раз сотрудники центра организовали встречу стартапов, функционирующих в Гяндже. Целью встречи под названием «Один день из жизни стартапера», прошедшей в Центре «Barama» в Гяндже в Азербайджанском технологическом университете, являлось продвижение бизнес-идей и обмен практическими знаниями. Сотрудники Центра Инноваций и Предпринимательства «Barama» поделились со стартаперами информацией о предпринимательстве и дали ценные советы по созданию собственного бизнеса, а также рассказали о трудностях и преимуществах предпринимательства и ответили на вопросы участников встречи. Во время встречи своим опытом поделился руководитель стартапа «Owbike», резидент Центра Гасанага Азад. Он поделился с молодыми энтузиастами информацией, основанной на мировом опыте и отвечающей на вопросы «Почему нужно стать стартапом?», «С чего начать основание стартапа?», «На что нужно обратить внимание?».

Мероприятие, проведенное в Гяндже, стало прекрасной возможностью для тех, кто хочет начать свой бизнес или еще не имеет конкретной идеи, но хочет стать предпринимателем.

Отметим, что до настоящего времени центр инноваций и предпринимательства «Barama» реализовал ряд проектов в целях поддержки стартапов, функционирующих в Гяндже. Центр инноваций и предпринимательства «Barama» начал функционировать в Гяндже в прошлом году при поддержке PASHA Bank. Основной целью основания Центра является поддержка молодых людей в реализации их инновационных идей, организация тренингов, семинаров и интересных встреч на тему Стартап, содействие молодым людям в создании различных проектов и предоставление студентам возможность представить их в центр «Barama».

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