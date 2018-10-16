Ариф Пашаев: Азербайджан вошёл в число немногих в мире космических стран

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошёл в число немногих в мире космических стран, сказал во вторник на мероприятии, организованном по случаю награждения победителей конкурса CanSat Azerbaijan, ректор Национальной академии авиации, председатель Совета по космическим вопросам, академик Ариф Пашаев.

Поприветствовав гостей, Ариф Пашаев кратко рассказал о конкурсе, отметив, что идея его проведения принадлежит министерству образования и ОАО "Азеркосмос".

"В конкурсе CanSat Azerbaijan приняло участие около 200 студентов из 11 университетов страны. Из них 66 студентов стали финалистами конкурса. Проигравших в этом конкурсе нет, так как участники получили большой опыт как конструкторы, так и программисты. Я желаю всем финалистам новых побед", - сказал ректор Национальной академии авиации.

Большая заслуга в проведении конкурса, по словам Арифа Пашаева, принадлежит составу жюри, которое возглавил профессор Мэрилендского университета США, выдающийся ученый в области космических исследований, академик Роальд Сагдеев.

В ходе мероприятия Роальд Сагдеев предложил провести конкурс CanSat Azerbaijan также среди среднеобразовательных учебных заведений Азербайджана. И к данному конкурсу возможно будет привлечь школьников, что станет очередным шагом, предпринимаемым министерством образования Азербайджана совместно с ОАО "Азеркосмос" .

"Несколько лет назад познакомиться с американским конкурсом CanSat удалось командам из Национальной академии авиации Азербайджана. В этом конкурсе также приняли участие студенты университета ADA, и надо отметить, что команды из Баку выступили достаточно достойно. После этого, по инициативе ОАО "Азеркосмос", эта идея начала претворяться в жизнь и в Азербайджане", - сказал Сагдеев.

Он напомнил, что 61 год назад был запущен первый спутник, и уже тогда конструкторы, руководители проекта знали, что желательно привлечь более широкую аудиторию, молодежь, и в частности радиолюбителей, для того, чтобы они приняли участие в наблюдении за первым спутником. "Радиолюбители всего мира могли получать сигналы от этого спутника. Эта традиция продолжается. Затем, по мере развития космической программы, появлялось много энтузиастов-ракетчиков. Специалистам NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) пришла идея организовать специальные конкурсы среди студенческой молодежи в США, а спустя некоторое время стали приглашаться к участию и студенты из других стран. Конкурс получил название CanSat", - сказал Сагдеев.

Задача участников конкурса, по его словам, состояла в том, чтобы вместить спутник в маленькую банку, со всей его функционирующей электроникой, со способностью проводить пусть даже скромные, но исследования (измерение температуры, давления, съемки изображений и т.д.).

"Конкурс получил большую популярность, и спустя некоторое время по инициативе МГУ конкурс был организован в России, который по сей день собирает большое число молодежи. В азербайджанском конкурсе CanSat приняли участие 11 вузов. Командам необходимо было сначала продумать дизайн микроспутника, который затем необходимо было воплотить в виде макета и продемонстрировать жюри. Это был тот дизайн, с которым они должны были выйти на заявленное соревнование. По результатам первого этапа было приглашено 10 команд. Запуски микроспутников состоялись в сентябре. Несмотря на то, что была ветреная погода и было много препятствий, тем не менее соревнование прошло успешно. Участники до конца выполнили все условия конкурса. Проигравших в этом конкурсе нет. Этот творческий конкурс превратится в традицию и число участников будет увеличиваться", - сказал Сагдеев.

(Автор: Гусейн Велиев)

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