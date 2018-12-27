Объем поставок смартфонов Huawei по итогам 2018 года достиг рекордного уровня

27 декабря 2018 17:51 (UTC+04:00)

Объем поставок смартфонов Huawei по итогам 2018 года превысил 200 миллионов - это новый рекорд, в 67 раз превышающий показатель 2010 года. Как передает Trend со ссылкой на агентство Синьхуа, в 2010 году компания Huawei поставила три миллиона смартфонов.

По итогам второго и третьего кварталов 2018 года подряд компания Huawei стала вторым по величине мировым производителем смартфонов, с долей мирового рынка в 14,6 процента, следует из данных международной исследовательской и консалтинговой компании IDC.

Юй Чэндун, возглавляющий в компании направление потребительского бизнеса, выразил надежду, что в будущем Huawei сыграет свою роль в новой революции в сфере смартфонов и станет поистине любимым брендом у мировых потребителей.

Как отмечается, направление потребительского бизнеса - одно из трех основных направлений деятельности Huawei, охватывает мобильники, персональные компьютеры и планшеты, носимые электронные устройства и другую продукцию.

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