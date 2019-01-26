Почта Азербайджана разворачивает продажи лотерейных билетов

26 января 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct приступает к продажам лотерейных билетов, сказали Trend в субботу ООО.

Почтовый оператор стал победителем объявленного ранее тендера ОАО «Azərlotereya» на продажу лотерейных билетов, контракт с которой на сумму 78 тысяч манатов был подписан 24 января.

«Продажи в пилотном режиме были развернуты в отделениях почты в конце минувшего года. А в текущем году купить лотерейные билеты можно будет во всех отделениях Azerpoct», - сказали в ООО.

ОАО «Azərlotereya» создано в ноябре 2001 года, с целью усовершенствования лотерейной деятельности в стране, последовательного обеспечения защиты законных прав и интересов граждан и дальнейшего усиления государственного контроля в сфере лотерейной деятельности.

Официальный курс на 26 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Почта Азербайджана устанавливает первый почтомат
ИКТ 10 января 18:11
Почта Азербайджана зарегистрировала свыше 1,1 тысячи утерянных документов
ИКТ 10 января 17:53
Почта Азербайджана развернула продажи Sim-карт
ИКТ 9 января 13:23
В Азербайджане загрузка карт новых газовых счетчиков будет доступна в терминалах SmartPay
ИКТ 7 января 12:41
Почта Азербайджана интегрировала онлайн-платежи в свой корпоративный портал
ИКТ 26 декабря 2018 10:29
Почта Азербайджана откроет новый терминал в аэропорту
ИКТ 11 декабря 2018 11:08
Лента новостей
В Азербайджане подготовлены проекты Правил экспертизы, фармаконадзора и отзыва лекарств
Общество 10:37
На юго-западе Турции наблюдается ураган
Турция 10:30
Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции более чем на треть
Узбекистан 10:24
Кабельные операторы Азербайджана переходят на локальный сервис EPG
ИКТ 10:17
В 2019 году азербайджанская компания «AzVIRT» приступит к дорожному проекту в Кыргызстане (Эксклюзив)
Бизнес 10:13
Washington Post: Настоящее недовольство в Армении, а не в Азербайджане
Политика 10:07
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:04
В Испании спасатели обнаружили тело ребенка, провалившегося в технический колодец
Европа 09:58
В турецкой провинции Измир произошло землетрясение
Турция 09:57