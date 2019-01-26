Почта Азербайджана разворачивает продажи лотерейных билетов

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct приступает к продажам лотерейных билетов, сказали Trend в субботу ООО.

Почтовый оператор стал победителем объявленного ранее тендера ОАО «Azərlotereya» на продажу лотерейных билетов, контракт с которой на сумму 78 тысяч манатов был подписан 24 января.

«Продажи в пилотном режиме были развернуты в отделениях почты в конце минувшего года. А в текущем году купить лотерейные билеты можно будет во всех отделениях Azerpoct», - сказали в ООО.

ОАО «Azərlotereya» создано в ноябре 2001 года, с целью усовершенствования лотерейной деятельности в стране, последовательного обеспечения защиты законных прав и интересов граждан и дальнейшего усиления государственного контроля в сфере лотерейной деятельности.

Официальный курс на 26 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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