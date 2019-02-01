"Cybernet" поможет Узбекистану внедрить современные IT-решения в налоговое администрирование

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между компанией «Cybernet», являющейся передовым азербайджанским провайдером IT-услуг, и Научно-информационным центром новых технологий при Государственном налоговом комитете Узбекистана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Меморандум подписали директор Центра Хаётжон Насруллоев с узбекской стороны, и директор по развитию бизнеса компании «Cybernet» Фуад Ахмедов с азербайджанской стороны. Церемония подписания меморандума состоялась 28 января 2019 года в столице Узбекистана Ташкенте. Следует отметить, что основными задачами Центра являются разработка, внедрение и поддержка программного обеспечения с целью автоматизации налоговой системы Узбекистана.

Данное соглашение было заключено с целью продвижения взаимного сотрудничества и совместной деятельности в интересующих обеих сторон отраслях. В меморандуме описываются направления будущего сотрудничества в сфере технологий между компанией «Cybernet» и Центром. Согласно документу, стороны будут сотрудничать в таких сферах как IT-консалтинг, разработка стратегии развития информационных технологий и усовершенствование систем управления IT-технологиями, разработка программных продуктов с целью эффективного формирования систем электронной счёт-фактуры, внедрение расширенной мобильной электронной подписи при подписании и утверждении сделок и финансовых документов, систем «Tax Free» и «E-Invoice», а также создание единого депозитного счета по НДС и внедрение мобильных технологий и решений для эффективной организации процесса предоставления государственных услуг.

Сразу после подписания меморандума состоялась встреча представителей компании «Cybernet»

с заместителем председателя Государственного налогового комитета Хотамбеком Шакировым.

Следует отметить, что налоговые органы Узбекистана проявляют большой интерес к решениям

и услугам компании «Cybernet». Ранее представители «Cybernet» – генеральный директор компании Ильхам Намазов и директор по развитию бизнеса Фуад Ахмедов посетили эту страну и встретились

с заместителем председателя Государственного Налогового Комитета Узбекистана Алимжаном Файзибаевым. В ходе встречи представители компании рассказали о проектах, реализованных компанией «Cybernet» в сфере налогов в Азербайджане и других странах, а также поделились богатым опытом «Cybernet» в сфере электронизации государственных услуг. В частности, проект по разработке и внедрению автоматизированной налоговой информационной системы, выполненный компанией «Cybernet» для налоговой системы Азербайджана, привлек особый интерес и встретил высокую оценку узбекской стороны.

Стоит также подчеркнуть, что опыт и потенциал компании «Cybernet» в сфере информационных технологий до сих пор неоднократно привлекал внимание также и других государственных учреждений Узбекистана. Так, ранее компания «Cybernet» уже подписала аналогичные меморандумы

с Государственным комитетом Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и кадастру, а также UZINFOCOM – единым интегратором по созданию и поддержанию государственных информационных систем, и в настоящее время активно сотрудничает с этими организациями в сфере внедрения инновационных технологических решений.

О компании «Cybernet»:

Созданное в 2004 году ООО «Cybernet» является одним из ведущих провайдеров решений в сфере информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане. Основными направлениями деятельности компании являются создание IT инфраструктур для государственных и частных предприятий, внедрение технологических решений и инноваций, и разработка программного обеспечения любой сложности. Компания «Cybernet» сыграла важную роль в автоматизации государственных услуг и создании электронных услуг в Азербайджане. В 2007-м году компания была удостоена премии «Интеллект», в 2010-м году награждена юбилейной медалью,

а в 2013-м году выбрана «IT компанией года».

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