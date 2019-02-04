«Лаборатория Касперского» опубликовала статистику посещений сайтов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Как выяснила «Лаборатория Касперского», во время минувших новогодних каникул дети в Азербайджане активно проводили время в интернете, слушая музыку и смотря фильмы и видеоролики. Об этом как передает Trend, говорится в сообщении компании распространенной в понедельник.

Согласно анонимной статистике* компании, в Азербайджане на сайты с мультимедийным контентом в конце декабря прошлого – начале января текущего года пришлось 46% от всей интернет-активности детей. Абсолютным лидером их поисковых запросов остаётся YouTube. Из стриминговых сервисов у юных пользователей больше всего были востребованы Spotify и Netflix.

В то же время неизменно высоким остаётся интерес подрастающего поколения к средствам интернет-коммуникаций. Согласно данным «Лаборатории Касперского», в Азербайджане доля социальных сетей и мессенджеров среди общей сетевой активности детей составила 23 процентов. Самой популярной социальной сетью у юных пользователей традиционно остаётся Facebook.

Помимо мультимедийных развлечений и общения в сети, дети также много времени уделяли компьютерным играм. Специалисты «Лаборатории Касперского» подсчитали, что в Азербайджане доля этой категории в детской сетевой активности в новогодние каникулы составила почти 10 процентов.

С несколько меньшим, но всё же заметным интересом дети занимались онлайн-шопингом – на категорию сайтов электронной коммерции пришлось чуть менее пяти процентов их сетевой активности. Данные поисковых запросов говорят о том, что юные пользователи интересовались магазинами электроники (например, Maxi.az) и универсальными торговыми площадками (в частности, AliExpress). Также в топ детских запросов в интернете попал сайт бесплатных объявлений Tap.az. А в поиске на английском языке лидировали такие крупные онлайн-ритейлеры, как Amazon и eBay.

Кроме этого, в период зимних каникул на сайты с неприемлемым контентом, в частности с порнографией, было зафиксировано около шести процентов попыток захода со стороны детей. Для сравнения: на новостные ресурсы в зимние каникулы пришлось около четырех процентов интернет-активности юных пользователей в Азербайджане.

«Современные дети чувствуют себя в интернете естественно и свободно – для них это такая же привычная реальность, как и физический мир. Поэтому неудивительно, что там они проводят много времени и предпочитают делать привычные вещи – общаться, слушать музыку, совершать покупки, – поясняет Анна Ларкина, эксперт по контентному анализу «Лаборатории Касперского». – В связи с этим родителям и другим взрослым, например, учителям, стоит уделять особое внимание защите детей от всевозможных интернет-опасностей. Причём одной лишь установкой защитного решения эту проблему не решить. Да, технологии уберегут ребёнка от очень многих киберугроз. Но также важно обучать детей навыкам безопасного поведения в сети, помогать им распознавать опасности и уметь их избегать. И понимание того, что именно дети ищут в интернете и с каким контентом сталкиваются, очень поможет в этом деле».

Сделать интернет по-настоящему безопасным для детей поможет специальное решение Kaspersky Safe Kids. Этот продукт «Лаборатории Касперского» распознаёт и блокирует множество актуальных киберугроз, начиная от фильтрации нежелательного контента и заканчивая предотвращением онлайн-контактов с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.

*Данные основаны на анонимизированной статистике защитных компонентов ПО «Лаборатории Касперского» для детской онлайн-безопасности. Все представленные данные получены в Азербайджане за период с 22 декабря 2018 года по четвертое января 2019 года.

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