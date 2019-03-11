В Баку приступил к работе международный «Семинар по решениям кибербезопасности» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международной Недели кибербезопасности, организованной министерством транспорта, связи и высоких технологий, сегодня компания Microsoft провела «Семинар по решениям кибербезопасности», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Семинар нацелен на повышение уровня просвещения специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, и расширение возможностей безопасности с помощью передовых облачных решений Microsoft.

На мероприятии была предоставлена подробная информация о продуктах Microsoft Azure и Microsoft 365 и их критериях безопасности.

В работе семинара приняли участие полномочные представители бизнеса, дипломатического корпуса, научных кругов, гражданского общества, интернет-общественности.

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде в своем выступлении отметил, что широкое применение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Азербайджане - одной из наиболее интенсивно развивающихся стран мира, обусловило осуществление устойчивых мер по кибербезопасности в этой области.

Замминистра отметил, что для формирования правовой базы в этой области Азербайджан присоединился к международным конвенциям и программам, еще более усовершенствовал собственную законодательную базу.

«Защита, стабильность и непрерывность информационных процессов в республике, защита государственных информационных ресурсов, предотвращение угроз в этой области, управление рисками в области кибербезопасности осуществляется координировано. Учитывая это, с привлечением других соответствующих структур в стране стартовала первая международная Неделя кибербезопасности», – отметил Велизаде.

Директор по кибербезопасности, лицензионному соответствию Microsoft в странах СНГ Дмитрий Береснев в своем выступлении сказал, что сегодня вопросы кибербезопасности, онлайн-безопасности, обеспечения надежности сетей оцениваются как одно из важнейших приоритетных направлений. «С целью эффективного международного сотрудничества в этой сфере, достижения многостороннего диалога, принятия успешных решений и их реализации проводятся различные мероприятия. В целом, кибербезопасность является очень широким и актуальным вопросом. Азербайджанское государство, своевременно оценив имеющиеся уязвимости и угрозы в этой сфере, предприняло соответствующие шаги», - отметил Береснев.

Затем был представлен аналитический отчет корпорации Microsoft о кибербезопасности.

Специалисты выступили с презентациями о методах централизованного корпоративного мониторинга, киберзащите корпоративных мобильных устройств, защите логинов и паролей, а также защите от нежелательных приложений и онлайн-услуг.

В рамках форума состоялось совместное обсуждение вопросов обмена опытом и налаживания сотрудничества местных участников с международными специалистами, существующей ситуации, поставленных задач в этой области, интеграции в соответствующие международные структуры, а также была проведена демонстрация интересных инновационных проектов.

Отметим, что с целью эффективной координации деятельности, повышения уровня просвещения в области кибербезопасности и общей подготовки министерство транспорта, связи и высоких технологий 11-15 марта впервые в Азербайджане проводит международную Неделю кибербезопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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