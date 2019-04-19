В Западно-Каспийском университете пройдут "Дни стартап-проектов"

БАКУ /Trend/ - В Западно-Каспийском университете в очередной раз будут организованы "Дни стартап-проектов", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

Цель "Дней стартап-проектов", которые пройдут 25-26 апреля, состоит в оказании помощи и в создании новых инициатив и в предоставлении в этом направлении студентам информационно-методического назначения, а также в стимулировании развития интернет-бизнеса и развития инфраструктуры национального стартапа.

Одним из ключевых событий "Дней стартап-проектов" станет проведение конкурса предварительных версий новых интернет-проектов и бизнеса идей студентов.

В течение нескольких дней предприниматели, эксперты и руководители IT-компаний проведут встречи со студентами, которые интересуются интернет-бизнесом.

В "Дни стартап-проектов" студенты сформируют команды и с помощью менторов и экспертов подготовят предварительные версии проектов.

Также будут организованы презентации и конкурсы этих проектов, которые будут оценивать профессиональное жюри.

Организаторы и спонсоры вручат победителям и отличившимся ценные призы, дипломы и сертификаты.

Следует отметить, что "Дни стартап-проектов" проходят при поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и организации Западно-Каспийского университета и StartUp Azerbaijan.

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