Азербайджан улучшил позиции в рейтинге стартап-экосистем

19 апреля 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан улучшил позиции в рейтинге стартап-экосистем "Startup Ecosystem Rankings 2019" и занял 67 место.

Как сообщает в пятницу Trend, рейтинг составил картографический сервис мировых стартапов StartupBlink.

При составлении рейтинга были учтены данные из более чем 100 стран и 1000 городов. Азербайджан, в целом, занял 67 место, поднявшись на одну ступень.

Столица Азербайджана - город Баку- поднялась на 55 позиций и заняла 302 место в данном рейтинге.

Авторы рейтинга отмечают, что "Лаборатория социальных инноваций" рассчитывает, что первый стартап-единорог (стартап-компании, чья оценочная стоимость за короткий срок возрастает до суммы в миллиард долларов и более) в Азербайджане появится к 2025 году.

Также в отчете упомнимается инициатива "От идеи к бизнесу", которая призвана стимулировать расширение стартап-проектов в стране, а также стартап CO2 Catalyser по производству экологически чистых технологий, который был в ТОП-15 соревнования ClimateLaunchpad Global Grand Final 2017.

Что касается рекомендаций, то отмечается, что основной целью Азербайджана должно стать превращение Баку в более мощный региональный хаб и создание большего числа локальных экосистем.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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