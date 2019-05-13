Azercell предоставляет в пользование новые корпоротивные предложения и новый портфель цифровых продуктов.

Azercell предлагает в пользование корпоротивным клиентам новое поколение тарифных планов и цифровых услуг «Бизнес». Он отличается от предыдущего поколения, в частности, предоставлением значительно больших возможностей скоростного 4G-интернета, безлимитными звонками внутри компании и новым интегрированным пакетом цифровых услуг. Контролируйте, прогнозируйте и сокращайте расходы на мобильную связь с помощью тарифов, которые обеспечивают связь между вашими сотрудниками, где бы они ни находились.

Следует отметить, что корпоративным абонентам, активирующим новые тарифные планы, Azercell предлагает новый интегрированный пакет цифровых услуг, таких как Регистрация Доменов, Создание Веб-сайтов, СМС рассылка, Таргетированная рассылка и т. д.

По словам Гиоргоса Чатзиса, директора Azercell по корпоративному сегменту: «Сосредоточение внимания на клиенте и необходимость ставить людей в центр бизнеса являются ключевыми приоритетами, на которые мы нацелены и включили в концепцию нашего нового продуктового портфеля. Мы хотим быть предпочтительным партнером для компаний, функционирующих в Азербайджане, управляя процессом их цифровой трансформации посредством предоставления решений следующего поколения и всё более персонализированного сервиса».

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