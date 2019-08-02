AzInTelecom предоставит высшим учебным заведениям бесплатные лицензии ПО

Баку/Trend/ - Компания AzInTelecom, выступающая в качестве оператора по соглашению с Microsoft, предоставит высшим учебным заведениям бесплатные лицензии, что позволит централизованно управлять ИТ-системами вузов, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Лицензирование образовательных учреждений относится также к студентам и преподавателям. В настоящее время студенты могут зарегистрироваться на сайте www.edulicense.az и получить лицензию совершенно бесплатно. Это, в свою очередь, приведет к снижению уровня “пиратства” в стране.

Работа по предоставлению лицензий продолжается не только в высших учебных заведениях, но и государственном секторе.

Напомним, что между AzInTelecom, действующей при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, и компанией Microsoft действует трехлетнее соглашение о приобретении лицензий на программное обеспечение для госструктур. Основной целью данного соглашения является сокращение расходов в этой сфере, улучшение позиции страны в рейтинге по защите прав интеллектуальной собственности, развитие инновационной экосистемы, привлечение зарубежных инвестиций, а также дальнейшее распространение электронных услуг.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.