AzInTelecom предоставит высшим учебным заведениям бесплатные лицензии ПО

2 августа 2019 18:52 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Компания AzInTelecom, выступающая в качестве оператора по соглашению с Microsoft, предоставит высшим учебным заведениям бесплатные лицензии, что позволит централизованно управлять ИТ-системами вузов, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Лицензирование образовательных учреждений относится также к студентам и преподавателям. В настоящее время студенты могут зарегистрироваться на сайте www.edulicense.az и получить лицензию совершенно бесплатно. Это, в свою очередь, приведет к снижению уровня “пиратства” в стране.

Работа по предоставлению лицензий продолжается не только в высших учебных заведениях, но и государственном секторе.

Напомним, что между AzInTelecom, действующей при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, и компанией Microsoft действует трехлетнее соглашение о приобретении лицензий на программное обеспечение для госструктур. Основной целью данного соглашения является сокращение расходов в этой сфере, улучшение позиции страны в рейтинге по защите прав интеллектуальной собственности, развитие инновационной экосистемы, привлечение зарубежных инвестиций, а также дальнейшее распространение электронных услуг.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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