Azercell порадовал детей в рамках проекта «Цифровой мир в регионах» (ФОТО)

БАКУ/Trend/-Компания «Azercell Telecom» решила организовать финальное мероприятие 26 августа в Гяндже в рамках проекта, прошедшего в городах и районах страны под лозунгом «Цифровой мир в регионах», сообщает Trend со ссылкой на оператора.

Постоянно поддерживая социальные проекты компания Azercell совместно с общественной организацией «Региональное развитие», созданной по инициативе Фонда Гейдара Алиева, во время поездки в Гянджу посетила детей из детского дома. В рамках этой акции 70 детей были обеспечены школьными принадлежностями и рюкзаками.

Ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom также инициировал десятки социальных проектов, направленных на повышение качества жизни. Стоит отметить, что проекты «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» являются одними из самых значимых среди них. За время своего функционирования эти мобильные клиники проводили осмотр и лечение детей, лишенных родительской опеки, пожилых людей, членов малообеспеченных семей, а также вынужденных переселенцев не только в Баку, но и в регионах.

Присоединившись к поездке в этот раз, «Мобильная глазная клиника» и «Мобильная стоматологическая клиника» обследовали более 70 детей из Детской Деревни SOS в Гяндже. После обследования и первичного лечения детям были вручены подарки. Во время поездки делегации Azercell Telecom и организации «Региональное развитие» посетили поселок беженцев в Гяндже, Гянджинское железнодорожное общежитие, Нефтебазу, семьи вынужденных переселенцев из Ходжалы, Агдама, Кяльбаджара, Лачина и Шуши, которые размещаются в здании Асфальтобетонного завода. В ходе самого визита 800 семей получили от компании в качестве подарков различные предметы быта.

В поселении вынужденных переселенцев в рамках проекта «Цифровой мир в регионах» также были проведены различные инновационные состязания и организованы интерактивные развлечения, демонстрирующие широкие возможности высоких технологий. Участникам соревнований и игр Azercell подарил различные призы. Руководители и представители соответствующих органов исполнительной власти также присоединились к этим мероприятиям.

В этот вечер после социальных инициатив, проведенных в Гяндже, у жителей и гостей города появилась возможность насладиться красочной развлекательной программой, организованной Azercell.

Azercell, основной цель которого состоит в том, чтобы сделать новые тенденции и тренды в сфере своей деятельности доступными для всех, за промежуток с 30 июля и по сей день собрал более 100 тысяч человек в рамках проекта «Создай свой собственный цифровой мир» в следующих регионах Азербайджана: Нахчыван, Ордубад, Шарур, Губа, Гусар, Хачмаз, Сумгайыт, Исмаиллы, Шамахы, Габала, Гейчай, Шеки, Загатала, Барда, Джоджуг Марджанлы, Мингечевир, Евлах, Лянкаран, Газах, Товуз и Шамкир.

Отметим, что Azercell Telecom, предпринимая ряд мер по укреплению сети для подготовки страны к новой эре подключения, за последние полгода инвестировал более 63 миллионов манатов в развитие телекоммуникационной сферы в регионе. За этот период компания достигла 86,2% роста в охвате населения и 61,4% роста в географии покрытия. Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE на 16%. На данный момент около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон, охвачены 4G сетью, и эти цифры будут продолжать расти день ото дня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.