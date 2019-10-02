Азербайджан усилит безопасность гражданской авиации

2 октября 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана приняла участие на всемирном форуме в Монреале (Канада), посвященной подписанию «Конвенции о международной гражданской авиации» и 75-летию создания Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также в 40-й сессии Ассамблеи ИКАО, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В ходе форума и сессии были обсуждены инновации в области безопасности полетов, а также приняты новые документы в связи с обеспечением безопасности.

На заседании Исполнительного комитета сессии был единогласно принят "Рабочий документ WP-88", представленный от Азербайджана ассамблее в целях дальнейшего повышения уровня соответствия международным стандартам во всех государствах.

На сессии приняли участие 184 страны-члена ИКАО из 193 государств и 70 международных организаций.

Отметим, что ИКАО – это специализированное учреждение ООН, которое было создано в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Организация устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и защиты окружающей среды.

Азербайджанская Республика является членом ИКАО с 1992 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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