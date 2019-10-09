PASHA Bank подписал соглашение о государственно-частном партнерстве

9 октября 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку во время третьего международного форума "Цифровой торговый хаб: цифровизация Шелкового пути", организованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК), подписано соглашение о государственно-частном партнерстве между ЦАЭРК, PASHA Bank, B.EST Solutions и AzerTelecom.

Как сообщает в среду Trend, соглашение было впервые подписано онлайн посредством Asan İmza.

Мероприятие проходит при поддержке AzerTelecom, B.EST Solutions, Caspian Audit и спонсорстве PASHA Bank. В работе форума принимает участие около 200 делегатов из США, Израиля, России, Великобритании, Эстонии и других стран мира.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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