В Баку завершился хакатон NASA Space Apps Azerbaijan

БАКУ /Trend/ - Определились победители хакатона NASA Space Apps Azerbaijan, сообщает Trend со ссылкой на спутниковый оператор «Азеркомос».

Хакатон, стартовавший 18 октября, продолжался 48 часов. В течение данного времени команды должны были найти решения для задачи поставленной со стороны NASA. В целом, в соревновании приняли участие 25 команд.

Так победителями стали команды ICARUS, SpaceSetup и Ulduz Station. Победившие команды получили денежные призы соответственно 10 тысяч манатов, 5 тысяч манатов и 2,5 тысячи манатов.

Победители представили решения по предотвращению лесных пожаров, загрязнению морской воды, а также утилизации пластиковых отходов.

Отметим, что в ходе «хакатонов», программисты совместно решают различные задачи и разрабатывают IT-проекты.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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