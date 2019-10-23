Лучшее решение для изменения мира это изобретение новой технологии

23 октября 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Лучшее решение для изменения мира это изобретение новой технологии. Об этом сказал журналистам профессор факультета Информационных технологий и инженерии университета ADA Абзетдин Адамов, сообщает Trend.

Говоря о важности 13-ой международной конференции на тему «Применение информационно-коммуникационных технологий» (AICT 2019) Адамов сказал, что лучший способ поменять мир это изобрести новую технологию.
"Мы хотим, чтобы наши специалисты научились этому у профессионалов" - добавил Адамов.
Как отметил профессор, такие мероприятия очень важны для обсуждения трендов изменения технологий.
По словам Адамова, на конференции участвуют ученые из Америки, Канады, Израиля и других стран Европы.

Мероприятие спонсируется Pasha Bank.

На конференцию собрались ученые и специалисты из более чем 20 стран. Тематика обсуждений посвящена последним разработкам в области использования ИКТ в науке, образовании, бизнесе, промышленности, управлении, медицине, социальной сфере и гуманитарной сфере.

AICT 2019 продолжит свою работу до 25 октября.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@kamala_mammadli

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