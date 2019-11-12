В большинстве университетов Турции отмечаются перебои в интернете – СМИ

БАКУ/Trend/ - В большинстве университетов Турции отмечаются перебои в трафике интернета, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, основной причиной этого являются проблемы, связные с общей системой Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) которая раздаёт интернет университетам.

В сообщении говорится, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению интернета в университетах.

Ожидается, что в течении ближайших двух часов интернет будут полностью восстановлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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