ООО "Азерпочт “ предоставит новую услугу Postman

29 ноября 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Почтовый оператор ООО "Азерпочт “ представит новую услугу Postman.

Как сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, мобильное приложение будет представлено на стенде "Азерпочт" на Международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel-2019, которая состоится 3-6 декабря.

Мобильное приложение предназначено для облегчения работы почтовых программ и контроля их производительности.

Приложение будет работать на платформе Android.

Отметим, что на выставке Bakutel-2019 на стендах будут представлены услуги и проекты, отражающие различные инновации, представленные девятью агентствами министерства транспорта, связи и высоких технологий. В этом году будут выбраны стенды, принадлежащие ООО «Азерпочт», ООО «Азтелеком», ООО «АзИнТелеком», ООО «Азермарка», «Бактелеком», Государственное радиоуправление, Инновационное агентство, Информационно-вычислительный центр, Центр высоких технологий.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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