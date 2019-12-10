WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp (принадлежит Facebook) в наступающем 2020 году прекращает работать на миллионах смартфонах, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Как пишет Daily Mail, приложение завершает поддержку функционирования на целом ряде мобильных устройств: старых iPhone, в гаджетах с устаревшей операционной системой (ОС) Android и телефонах с ОС Windows Mobile.

На телефонах с Windows Mobile WhatsApp перестанет работать уже после 31 декабря 2019 года.

С 8 Февраля мессенджер перестанет работать на телефонах с Android 2.3.7 и iPhone iOS.

Пользователи перечисленных выше устройств не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере и проверять уже существующие учетные записи.

Разработчики приложения сообщают, что команда намерена сосредоточить свои усилия на "мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей".

WhatsApp останется доступен на мобильных устройствах с Android 4.0.3 и более поздними версиями, на смартфонах и планшетах под управлением iOS 9 и моложе.

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