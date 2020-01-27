В Азербайджане стартует первая преакселерационная программа по развитию бизнеса

27 января 2020 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялся последний отборочный этап первой преакселерационной программы Центра инноваций и предпринимательства Barama, действующего при Агентстве инноваций, сообщает Trend со ссылкой на Агентство.
На завершившемся отборочном этапе стартапы выступали перед членами жюри и инвесторами со своими пятиминутными презентациями.
Согласно сообщению, пять лучших проектов, одобренных инвесторами, получили шанс принять участие в программе предварительной акселерации.

"Проектами победителями стали: İŞIQ - Интерактивная платформа для выбора карьеры, ABC Planet - стартап дошкольного обучения, нацеленный на повышение грамотности в мире, АIDAtoolkit – кроссплатформенный инструмент для создания мультимедийного контента, WinFi - глобальная платформа обмена WiFi для путешественников, Pesekar.az - платформа, которая объединяет профессионалов и предоставляет их услуги потребителям", - говорится в сообщении.

Отметим, что отобранные команды получат материальную поддержку до 25 тысяч манатов, рекомендации и наставления более чем 30 менторов, а также офисы в Агентстве инноваций и возможность участвовать в программе обмена в США. Это первая преакселерационная программа, которая проходит в рамках деятельности Центра инноваций и Предпринимательства Barama. В течение трех месяцев стартапы при поддержке иностранных наставников будут реализовывать свои проекты на этапах развития бизнеса и производства. В мероприятии приняли участие инвесторы, независимые эксперты и другие гости.

Отметим, что отборочный тур программы предварительной акселерации состоял из двух этапов, из 45 команд, подавших заявки, отбор прошли 10, и пять смогли завоевать путевку в финал.

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