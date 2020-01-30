Один из районов Ташкента перейдет на закрытую систему теплоснабжения

30 января 2020 12:21 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан может стать членом Международного оливкового совета
Бизнес 13:02
Компания ERIELL пробурила новые скважины в Узбекистане
Энергетика 12:05
В Узбекистане выделяются субсидии на развитие животноводства
Бизнес 10:49
Узбекистан представлен на туристической выставке The New York Times Travel Show
Туризм 29 января 15:37
Узбекистан и Таджикистан в Ташкенте планируют совместное строительство ГЭС
Энергетика 29 января 14:45
В Узбекистане появится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер
Строительство 29 января 13:02
Лента новостей
Турция эвакуирует граждан Грузии из Китая
Грузия 13:38
Премьер-министр России распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Россия 13:36
В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
Социум 13:34
Эркан Озорал: Азербайджанцы вместе с гражданами Турции будут эвакуированы из Китая
Политика 13:26
Эркан Озорал: Азербайджан оказал Турции всю необходимую помощь в связи с землетрясением
Политика 13:17
Азербайджанские и российские друзья джаза – интервью (ФОТО)
Интервью 13:04
В Баку определены основные направления деятельности стран тюркского мира на 2020 год
Общество 13:03
Узбекистан может стать членом Международного оливкового совета
Бизнес 13:02
Россия и Татарстан подписали соглашение с Azercosmos
ИКТ 12:59