Азербайджан принял участие в заседании экспертного совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Баку/Trend/ - В Санкт-Петербурге состоялось 21-е заседание Экспертного совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ регионального Союза связи, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Азербайджан на мероприятии представлял заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

На встрече обсуждался широкий спектр вопросов, включая связанные с составом Экспертного совета, современными тенденциями развития цифровых технологий, правовой базой цифрового развития общества в странах СНГ, цифровой идентификацией.

Были также рассмотрены и приняты законопроекты «О цифровом развитии», «О предотвращении нарушений в сфере ИКТ» и ряд других модельных проектов в сфере ИКТ. Также на заседании был утвержден новый состав Совета экспертов.