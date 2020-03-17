Жителям столицы рекомендуют пользоваться бесконтактными платежами

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжают приниматься профилактические меры для борьбы с распространением коронавируса, и в связи с этим один из ведущих банков рекомендует пользоваться бесконтактными платежами, сообщает Trend со ссылкой на KapitalBank.

По данным источника, чтобы защитить себя и не заразиться вирусом, рекомендуется ограничить использование наличности и совершать платежи бесконтактным способом. В качестве примера можно привести карты, поддерживающие технологии PayWave и PayPass. Для совершения платежа достаточно просто поднести карту к POS-терминалу.

Еще одним современным способом оплаты является быстрая и удобная услуга бесконтактных платежей на основе технологии NFC через мобильное приложение BirBank. Пользователи мобильного приложения могут оплачивать покупки или стоимость услуг с помощью своих смартфонов. Пользователи Android, установившие мобильное приложение BirBank для NFC-платежей с какой-либо привязанной картой VISA от Kapital Bank, для совершения платежа должны всего лишь приблизить телефон к POS-терминалу.

Kapital Bank рекомендует населению быть внимательными и осторожными, соблюдать специальные правила, применяемые в филиалах и отделениях, пытаться минимизировать использование денежных купюр при совершении платежей: "Мы уверены, что в ближайшем будущем особый режим закончится, все вернется в нормальное русло, а бесконтактные платежи останутся нашей привычкой".

Напомним, что Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.