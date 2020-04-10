Правила дезинфекции электронных гаджетов

БАКУ/Trend/ - Нынешняя эпидемия коронавируса COVID-19 уже приучила человечество тщательно мыть руки после посещения общественных мест, однако далеко не все пока усвоили другой полезный навык, как правильно дезинфицировать свои гаджеты, которые мы берем в руки по сотне раз за день и прикладываем к лицу, сказали Trend в "Лаборатории Касперского".

По данным источника, коронавирус при комнатной температуре может прожить на металле, стекле, керамике и пластике несколько дней, сохраняя способность заражения. Вирус может попасть на телефон двумя путями: или вместе с мельчайшими каплями, когда заболевший человек кашляет, или с ваших же рук, которыми вы до этого трогали другие поверхности вроде дверных ручек, кнопок лифта и тому подобного. В общем, телефон лучше регулярно обеззараживать каждый раз, когда вы возвращаетесь домой.

Чем обрабатывать смартфон от коронавируса?

Из наиболее распространенных в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO).

При этом изопропиловый спирт считается наименее вредным для олеофобного покрытия экрана большинства гаджетов - того самого, которое позволяет пальцам легко скользить по экрану и препятствует тому, чтобы весь экран покрывался отпечатками пальцев. Поэтому лучше использовать именно его (в виде спрея или влажных салфеток).

Этанол и перекись водорода можно иметь в виду как запасной, но нежелательный вариант, на крайний случай. При частом использовании они запросто могут испортить олеофобное покрытие.

Оптимальная концентрация изопропанола — 70-80 процентный. Более чистый спирт слишком быстро испаряется, а для наилучшего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности около минуты. Чем меньше концентрация, тем меньше эффективность. Так что использовать составы с содержанием спирта сильно менее 70 процентов, то есть, скажем, водку вместо этилового спирта или автомобильную «омывайку» вместо изопропилового, лучше не стоит.

Не стоит лить дезинфицирующее средство в разъемы, динамики и другие отверстия в корпусе телефона, даже если он водонепроницаемый. Лучше всего взять ватный диск, пропитать его той жидкостью, которой вы собираетесь пользоваться, и со всех сторон обработать смартфон им. Не надо сильно нажимать, просто аккуратно протрите всю поверхность смартфона.

Вещества вроде хлоргексидина или мирамистина не слишком помогают от коронавируса, поэтому в текущей ситуации для дезинфекции подходят плохо.

По мнению представителей "Лаборатории Касперского", самый радикальный вариант - стараться как можно реже доставать телефон в общественных местах, что заодно способствует диджитал-детоксу, а это довольно полезно.

Ну и конечно, не забывайте о других гаджетах и предметах, которые путешествуют вне дома вместе с вами, - планшетах, ноутбуках, умных часах или браслетах, наушниках. На всякий случай, правда, стоит уточнить на сайте производителя или в инструкции, нет ли у самого производителя каких-то рекомендаций на этот счет - какие вещества лучше подходят для дезинфекции и как их правильно применять к устройству.

Итого: советы по дезинфекции смартфона