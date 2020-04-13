Оглашена статистика обращений граждан в минтруда Азербайджана

БАКУ/Trend/ - За последние десять дней портал e-sosial.az и sosial.gov.az набрали более 20 миллионов просмотров в совокупности, а также было зарегистрировано более 58 тысяч обращений на горячую линию министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

По данным источника, за последние десять дней на портале e-sosial.az были зарегистрированы 17,5 миллиона просмотров информации, связанной с данными по пенсиям, пособиям, стипендиям, другим социальным выплатам, а также по вопросам занятости, инвалидности, трудовым отношениям и иным электронным услугам.

Количество просмотров сайта министерства труда и социальной защиты населения sosial.gov.az за последние 10 дней составило 6,3 миллиона просмотров.

На горячую линию министерства по номеру 142 были зафиксированы более 58 тысяч обращений граждан. Работа сотрудников call-центра продолжается в усиленном режиме. Сотрудниками были даны ответы на обращения граждан в связи с социальной поддержкой занятости и труда населения, вопросами социального обеспечения, медико-социальной реабилитации и прочих.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev