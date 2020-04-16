Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о прокладке волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном

Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о прокладке магистральной волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном

Подписанное 28 ноября 2019 года в городе Ашхабад в Туркменистане межгосударственное соглашение «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и пользовании волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Туркменистан операторами связи Азербайджанской Республики и Туркменистана» было ратифицировано парламентом Азербайджана и утверждено Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно межгосударственному соглашению, прокладка магистральной волоконно-оптической кабельной линии (Транскаспийская Фибер Оптическая кабельная линия) со стороны Азербайджана будет осуществлять магистральный интернет провайдер – компания AzerTelecom, со стороны Туркменистана же, осуществление проекта будет проводить телекоммуникационный оператор - Türkmentelekom. Кабельная линия будет проложена между географическими пунктами Сиязань и Туркменбаши.

Магистральная кабельная линия, протяженностью в 300 км, позволит передавать информацию в объеме 2-4 терабит/с, и сформирует Цифровой Шелковый Путь (Digital Silk Way) между Европой и Азией, проходящий через Азербайджан. Магистральная линия будет передавать интернет трафик из Европы посредством Азербайджана в Туркменистан и далее в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

Проложение магистральных фибер-оптических кабельных линий по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азии, осуществляемое в рамках программы “Azerbaijan Digital Hub” компанией “AzerTelecom”, и в целом проект предусматривающий, построение цифрового шелкового пути между Азией и Европой, проходящего через Азербайджан состоит из двух направлений – Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан. Уже существуют договоры между операторами, а также межгосударственное соглашение о проложении Транскаспийской Фибер Оптической кабельной линии (TransCaspian Fiber Optic - TCFO) протяженностью в 400 км между Азербайджаном и Казахстаном.

“AzerTelecom” - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией “Bakcell” – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. “AzerTelecom” через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.