WhatsApp отменяет ограничения на звонки
Разработчики мессенджера WhatsApp приняли решение увеличить число пользователей, которые будут одновременно принимать участие в групповых звонках, передает Trend со ссылкой на Прайм.
Раньше только четыре пользователя могли общаться одновременно.
Теперь такое ограничение снято: число участников группового звонка выросло до восьми человек.
Как сообщает WABetaInfo, пока новый лимит в восемь человек работает только в бета-версии приложения. Ее можно скачать в виде установочного файла APK для устройств на платформе Android.
Добавление новых участников звонка осуществляется как раньше: нужно нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат — видео или аудио — и добавить необходимых пользователей.
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