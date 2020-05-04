Компьютерные инциденты в Азербайджане выросли более чем вдвое

БАКУ/Trend/ - В апреле текущего года компьютерные инциденты по сравнению с предыдущим месяцем выросли более чем на 70 процентов, сообщает Trend со ссылкой на данные азербайджанского Центра по борьбе против компьютерных инцидентов.

По данным источника, в апреле текущего года порядка 97 процентов поступивших в Центр запросов были рассмотрены и удовлетворены. Также в апреле государственными органами Азербайджана было зарегистрировано четыре домена и 19 поддоменов.

В период с января по апрель в сети AzStateNet количество заблокированных URL-адресов составило порядка 9,5 тысячи, "Централизованной антивирусной системой" ЦАС было зарегистрировано порядка 12 тысяч заблокированных URL-адресов, а "песочницей" ЦАС - порядка 14,8 тысячи URL-адресов.

Центром было проведено 18 аудитов информационной безопасности и представлены отчеты соответствующим органам.

Отметим, в целом, в первом квартале текущего года общее количество инцидентов (открытых запросов) по компьютерной безопасности составил 1 675 обращений. За указанный период было рассмотрено и отвечено на 96,7 (1620 обращений) процента всех запросов, соответствующим структурам представлен 81 отчет, государственными структурами Азербайджана был зарегистрирован 21 домен и 55 субдоменов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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