Проекты одной из ИТ-компаний Азербайджана вызвали интерес за рубежом

БАКУ/Trend/ - На первом этапе развития игры ИТ-компании AzDimension были исключительно на азербайджанском языке, и направлены на местную аудиторию сообщил Trend директор компании Фарид Хагвердиев.

По его словам, у компании появились фанаты из зарубежных стран, таких как Турция, Россия и Иран.

"Наша последняя игра The Last Dead End, размещенная на международной игровой платформе STEAM, была скачана игроками из более чем ста стран мира. На YouTube ее трейлер собрал более миллиона просмотров. Игрой заинтересовались пользователи из США, России, Германии, Турции и Великобритании", - сказал Хагвердиев.

Хотелось бы отметить, что помимо официальной продажи The Last Dead End была распространена на пиратских дисках в Китае и Южной Америке, а количество её продаж невозможно подсчитать. Почти все игры компании бесплатны для скачивания, в том числе и на официальном сайте, а на платформе STEAM (стим) игры компании продаются за несколько манатов.

"В целом, мы стараемся следовать трендам и использовать последние технологии. Помимо проектов компьютерных игр, мы также работаем над мобильными играми, а также браузерными", - добавил Хагвердиев.

Кроме того, разработчики работают с такими современными технологиями, как виртуальная реальность, ArchViz. Постепенно расширяют жанровый спектр игр, то есть кроме шутеров, создаются игры и других жанров.

"Мы также участвуем в реализации, так называемых образовательных игр, например, в прошлом году мы создали небольшую игру для американских школьников, которая делает процесс изучения математики более увлекательным", - отметил директор компании.

"Поиск инвесторов и сотрудничество с зарубежными компаниями мы осуществляем посредством участия в международных выставках и конкурсах", - сказал Фарид Хагвердиев.

Компания AzDimension участвовала в четырех международных выставках (в Иране, Германии, России и Белоруссии), где игра The Last Dead End заняла призовое место.

"Ежегодно в Азербайджане мы принимаем участие со своим стендом в различных выставках. Это дает свои результаты: мы наладили партнерство как с местными, так и зарубежными инвесторами. Демо-версии наших проектов сейчас рассматриваются несколькими зарубежными инвесторами, а с одним из местных инвесторов мы приступили к реализации совместного проекта.

Инвесторы видят, что AzDimension уже десять лет присутствует на рынке компьютерных игр и все еще остается единственной компанией, которая реализует крупные проекты, имеет большое портфолио, а также несколько готовых проектов. Все это повышает к нам доверие, как к надежному и квалифицированному партнеру", - подытожил Фарид Хагвердиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev