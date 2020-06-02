Veyseloglu Group запускает проект цифровой трансформации бизнес-процессов

БАКУ/Trend/ - В Veyseloglu Group стартует масштабный проект цифровой трансформации на платформе SAP S/4HANA, сообщает Trend со ссылкой на SAP.

Так, один из лидеров азербайджанского рынка торговли и дистрибуции в рамках новой ИТ-стратегии планирует перевести свои производственные и бизнес-процессы на цифровую платформу SAP S/4HANA, включив все активы: сеть супермаркетов Araz и OBA, шоколадную фабрику Ulduz, дистрибьюторскую компанию Veyseloglu, а также производство бакалейных продуктов.

Реализация проекта трансформации рассчитана до 2025 года.

«Сегодня перед компанией стоит задача не только сохранить лидерство на рынке, но и провести необходимые изменения для дальнейшего развития бизнеса. Использование в настоящий момент в наших компаниях независимых друг от друга ERP-систем замедляет процесс принятия стратегических решений, снижает продуктивность процессов. Поэтому мы выбрали цифровую платформу, которая способна эффективно поддерживать оперативное управление бизнесом и его активный рост», - сказала член правления Veyseloglu Group Натаван Ибрагимова.

Управляющий директор SAP Azerbaijan Руфат Гаджиалибеков в свою очередь подчеркнул, что платформа SAP S/4HANA позволит компании быть уверенной в надежности работы всех операционных систем, а также быстро и эффективно масштабировать необходимые процессы с учетом активно растущего бизнеса.

Отметим, что SAP S/4HANA – это цифровое ядро для бизнеса, которое помогает компании быстро реагировать на внешние вызовы и позволяет работать с большим объемом данных в режиме реального времени, реорганизовывая бизнес-модели. Платформа представляет гибкие возможности адаптации бизнес-процессов и внедрения инновационных решений на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.

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Veyseloglu Group - группа компаний, которая в настоящее время включает в себя 12 компаний, а также является одной из крупнейших в Восточной Европе и насчитывает более 14 тысяч сотрудников.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili