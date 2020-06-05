«Лаборатория Касперского»: 73% сотрудников в мире не получали рекомендаций по безопасной удалённой работе

БАКУ/Trend/ - Согласно новому исследованию «Лаборатории Касперского» о влиянии COVID-19 на стиль работы, 73 процента перешедших на удалёнку сотрудников до сих пор не получали никаких конкретных рекомендаций по повышению цифровой грамотности и не прошли обучение, призванное защитить их от кибер-рисков, сообщает Trend со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Согласно сообщению, в нынешних условиях компаниям гораздо сложнее обеспечивать корпоративную информационную безопасность. Например, 27% опрошенных заявили, что они получали фишинговые письма, связанные с COVID-19. Для предотвращения возникновения киберрисков организациям стоит обучать персонал правилам кибербезопасности.

"Сегодня бизнесу важно сохранить производительность и эффективность рабочих процессов и в то же время обеспечить безопасный доступ сотрудников к необходимым сервисам. Работа в удалённом режиме может приводить к возникновению таких проблем, как подключение корпоративных пользователей к скомпрометированным точкам Wi-Fi или применение персоналом теневых IT-ресурсов.

Действительно, по данным исследования «Лаборатории Касперского», многие сотрудники стали больше использовать для работы онлайн-сервисы, которые не были одобрены IT-отделами компаний. Речь идёт о так называемых теневых IT: сервисах для проведения видеоконференций (70 процентов), мессенджерах (60 процентов), облачных сервисах для хранения файлов (53 процента) и т.д.", - отмечается в сообщении.

«Сейчас трудно продолжать работу в обычном режиме, поскольку практически всё резко изменилось. Сотрудники компаний примиряются с новой реальностью, работая из дома, IT-команды и отделы по информационной безопасности находятся под давлением, обеспечивая защищённость бизнес-процессов. Киберинциденты могут только усложнить текущие задачи, поэтому важно сохранять бдительность и следить за тем, чтобы удалённая работа была безопасной», – комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» рекомендует организациям придерживаться следующих мер для обеспечения кибербезопасности:

- убедитесь, что ваши сотрудники знают, к кому обратиться, если у них возникнут проблемы с IT или кибербезопасностью;

- уделяйте особое внимание тем, кому приходится работать с личных устройств: дайте им специальные рекомендации по безопасности и предоставьте соответствующие политики;

- запланируйте тренинги для сотрудников для повышения их цифровой грамотности, в том числе в онлайн-режиме. Это позволит научить их управлять учётными записями и паролями, обеспечивать безопасность электронной почты и конечных устройств. Для таких целей «Лаборатория Касперского» и Area9 Lyceum подготовили бесплатный онлайн-курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе»;

- принимайте ключевые меры для защиты корпоративных данных и устройств, включая установку пароля, шифрование рабочих устройств и обеспечение резервного копирования данных;

- убедитесь, что устройства, программное обеспечение, приложения и сервисы регулярно обновляются;

- установите проверенное защитное ПО, например, Kaspersky Endpoint Security Cloud, на все конечные устройства, включая мобильные девайсы. Это также позволит гарантировать, что только одобренные онлайн-сервисы используются для рабочих целей.

Полная версия отчёта о влиянии пандемии коронавируса на работу людей доступна по ссылке: https://www.kaspersky.ru/blog/report-covid-wfh/28391/.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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