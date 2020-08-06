«Лаборатория Касперского» начинает поиск стартапов, занятых в сфере защиты малого и среднего бизнеса

«Лаборатория Касперского» анонсирует новый раунд международного отбора стартапов в рамках инициативы Kaspersky Open Innovation Program. К участию приглашаются стартапы, занимающиеся разработкой защитных решений для небольших компаний, в том числе продуктов для обеспечения безопасности облачных сред, данных, приложений, сетей. Будут рассмотрены заявки проектов, у которых уже есть юридическое лицо, продукт или прототип и несколько закрытых сделок либо реализованные пилоты. Стартапы-победители получат возможность запустить совместный с «Лабораторией Касперского» пилот с перспективой получения доступа к клиентской и партнёрской базе компании. Также им будет оказана менторская поддержка.

«Лаборатория Касперского» проведёт оценку проектов с точки зрения успешности технической реализации и перспектив дальнейшего развития. Решения об отборе стартапов будут приниматься с учётом того, насколько предложенные продукты или технологии способны решать конкретные задачи малого и среднего бизнеса.

Для поиска стартапов будут использоваться четыре инновационные площадки: GoTech, Dsight, Axis Innovation и F6S.

«Небольшие компании — это огромный сектор экономики, в них работают миллионы людей по всему миру. Трудности же, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, схожи с теми, которые стоят перед крупными организациями. Мы объявляем новый раунд отбора стартапов с целью найти решения, которые помогут небольшим компаниям сфокусироваться на развитии бизнеса и не отвлекаться при этом на вопросы кибербезопасности», — говорит Виталий Мзоков, руководитель центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского».

Дата окончания приёма заявок — 13 сентября 2020 года. Процесс отбора стартапов завершится онлайн-мероприятием Online Demo Selection Days, которое состоится 29-30 сентября 2020 года.

Подробности по ссылке: https://www.kaspersky.com/open-innovation-smb-call/.

О F6S

Это один из лидирующих международных порталов для стартапов, а также площадка для акселераторов для скаутинга и отбора заявок. На F6S зарегистрировано 3,5 миллиона фаундеров и стартапов, которые привлекают миллиарды долларов по всему миру.

О GoTech

С 2009 года компания оказывает консалтинговые услуги корпорациям по подбору технологических проектов и команд для совместной работы. Она разработала набор инструментов, который позволяет постоянно мониторить и находить лучшие технологические решения, а также поддерживать и развивать инновации внутри корпораций, в том числе SaaS-платформу TechScout, позволяющую создавать и автоматизировать пайплайн технологических проектов. Подробности на https://gotechinnovation.com/ru/.

О Dsight

BI-платформа (Business Intelligence), основанная в 2019 году Арсением Даббахом и Сергеем Канцеровым. Компания помогает корпорациям и инвесторам анализировать технологические тренды и рынки для формирования стратегии развития, цифровой трансформации, поиска конкретных проектов для инвестиций и делового сотрудничества. Является партнёром Crunchbase. Dsight выпускает различные периодические исследования и отчёты, в том числе обзор «Венчурная Россия».

Об Axis Innovation

Консультационная компания, объединяющая международных инвесторов и корпорации со стартапами пост-посевной стадии, находящимися в поиске финансирования. Особенностью деятельности компании является уникальная технология отбора стартапов, развитие и организация международных связей, что позволяет образовывать глобальные экосистемы. Компания оказывает содействие в управлении потоками сделок, создаёт стратегические партнёрские отношения, организуя конференции. Географический фокус деятельности сосредоточен в Израиле, Сингапуре, Франции, Канаде, Турции, Бразилии, Англии и России.