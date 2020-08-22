Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ряде стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Германии и Японии.

По сведениям сервиса, основная часть пользователей (67%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 22% информируют о проблемах с приложением для iPhone и iPad, 10% - с приложением для Android.