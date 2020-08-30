В Азербайджане сократилось число запросов, связанных с компьютерной безопасностью

БАКУ /Trend/ - В июле 2020 года в Азербайджане число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, по сравнению с предыдущим месяцем сократилось почти на 6,5 процента и составило 292.

Об этом говорится в отчете команды реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно информации, в июле было рассмотрено и удовлетворено 98,2 процента от общего числа запросов.

За отчетный период на основе проведенного аудита по информационной безопасности командой реагирования на компьютерные инциденты было подготовлено и направлено в соответствующие структуры семь отчетов, что в 2,1 раза меньше показателя за июнь.

Согласно данным CERT, в азербайджанском сегменте интернета за прошлый месяц были зарегистрированы два домена и 11 субдоменов.

Общее число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, по итогам января-июля 2019 года составило 2 582, из которых были рассмотрены и удовлетворены 97,1 процента. За указанный период на основании проведенного аудита по информационной безопасности был подготовлен и направлен в соответствующие структуры 121 отчет.

В январе-июле в азербайджанском сегменте интернета были зарегистрированы 29 доменов и 84 субдомена, которые обычно используются организациями для создания уникальных имен сайтов для своих подразделений или сервисов.

Напомним, что по итогам 2019 года в Азербайджане число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, по сравнению с предыдущим годом повысилось почти на 21 процент и составило 4447. Согласно данным CERT, в азербайджанском сегменте интернета за 2019 год были зарегистрированы 45 доменов и 107 субдоменов.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter: @IsmailovaNargis