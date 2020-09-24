ByteDance подала в Китае заявку на получение лицензии на экспорт технологий

Владелец соцсети TikTok китайская компания ByteDance подала заявку в Пекинское управление коммерции на получение лицензии на экспорт технологий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг на принадлежащем ей новостном портале "Цзиньжи тоутяо".

"В соответствии с "Правилами импорта и экспорта технологий в КНР", а также "Списком технологий, экспорт которых запрещен или требует ограничительных мер", ByteDance подала заявку в Пекинское управление коммерции на получение лицензии. Ждем решения ведомства", - сказано в заявлении.

В документе не уточняется, связана ли подача заявления с процессом заключения сделки между ByteDance и американскими компаниями.

28 августа Министерство коммерции и Министерство науки и техники КНР внесли ряд изменений в "Список технологий, экспорт которых запрещен или требует ограничительных мер". Он был составлен еще в 2008 году. Такая мера вызвала у некоторых западных СМИ подозрение, что тем самым Пекин пытается контролировать продажу китайской социальной сети TikTok американским компаниям.

О сделке

19 сентября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok американскими компаниями Oracle и Walmart. По его словам, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к Китаю", сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас. Вместе с тем, в понедельник ByteDance заявила, что по итогам сделки останется владельцем 80% акций TikTok Global и сохранит за собой контроль над TikTok.

Власти США ранее сообщили, что начнут ограничивать работу TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента соцсети. Запрет на скачивание в Соединенных Штатах приложения TikTok и мессенджера WeChat должен был вступить в силу 20 сентября, однако Минторг США отложил на неделю вступление запрета в силу.

Как пояснил во вторник в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, сделка с Oracle и Walmart не согласована до конца, ее параметры изменяются.