Успех наших школьников на 32-ой Международной Олимпиаде по Информатике (ФОТО)

Завершилась 32-ая Международная Олимпиада по Информатике, организованная в признанном центре высоких технологий - Сингапуре. В конкурсе, который проходил 13-19 сентября, приняли участие 343 участника из 87 стран. Члены команды из нашей страны, поддерживаемой ведущим оператором мобильной связи Azercell Telecom завоевали три медали на олимпиаде.

На данном международном конкурсе Азербайджан представляла команда, состоящая из четырех школьников. Они представляли на онлайн-олимпиаде Университет ADA. Перед Олимпиадой наши студенты прошли специальную подготовительные занятия при поддержке Azercell и министерства образования Азербайджанской Республики.

Каждый день олимпиады, состоящей из двух этапов, студентам давалось 5 часов на решение 3 алгоритмических задач и программирование. В результате напряженной борьбы трое членов команды - Азиз Гусейнов, ученик X класса Гянджинской средней школы № 15 им. М. Азизбекова, и ученики 11 класса лицея c физико-математическим и информатическим уклоном Министерства образования Абуталиб Намазов и Мурад Эйнизаде завоевали бронзовые медали.

Отметим, что Азербайджан участвует в этом престижном конкурсе с 1994 года. За эти 25 лет наши студенты завоевали 5 медалей - 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Поэтому полученные нашей командой только в этом году 3 медали, можно оценивать, как рекордный показатель.

Высокие результаты, достигнутые нашими школьниками на этом престижном соревновании говорят о большом потенциале науки и образования в Азербайджане.

Отметим, что подготовка к международным олимпиадам по информатике ведется с 2017 года при поддержке Azercell.

Итоги этого года еще раз подтверждают, что эффективное сотрудничество компании с министерством образования и другими структурами создает необходимые условия для выявления, самоутверждения и развития одаренных студентов в стране.

Международная Олимпиада по Информатике, проводимая с 1989 года - одно из немногих соревнований охватывающих участников со всего мира. Ранее Олимпиада проводилась в Загребе, Тегеране, Афинах, Каире, Алматы, Казани и других городах. В прошлом году 31-я Международная Олимпиада по Информатике была организована в столице Азербайджана. На Олимпиаде, проведенной в Баку компания Azercell была представлена в качестве цифрового спонсора талантов. Наряду с этим, Azercell вместе с участниками конкурса предоставил мобильный интернет также членам сопровождающей делегации.

Напомним, что Azercell и в условиях социальной изоляции, объявленной в связи с распространением пандемии COVID-19 в нашей стране предоставил учителям в подарок 5 GB мобильного интернета в рамках проекта «Виртуальная школа» Министерства Образования АР с целью адаптации учителей и учеников к новым методам обучения и повышения эффективности обучения.

В то же время 10 абитуриентов, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах, получили планшеты от Azercell, а еще 300 получили бесплатную подписку на приложение для изучения иностранных языков «Busuu».

Помимо этого, компания представила специальную Студенческую стипендию студентам и подарки поступающим в школы детям, военнослужащих, погибших в апрельских и июльских боях.

На протяжении всей своей деятельности Azercell Telecom всегда поддерживал профессиональное и личностное развитие молодежи в Азербайджане и вносил свой вклад в развитие образования в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности.