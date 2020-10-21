Семь штатов могут присоединиться к антимонопольному иску США против Google

ИКТ 21 октября 2020 06:25 (UTC+04:00)
Семь штатов могут присоединиться к антимонопольному иску США против Google

Власти еще семи американских штатов будут в предстоящие недели решать вопрос о присоединении к антимонопольному иску, который предъявили во вторник корпорации Google ("Гугл") Министерство юстиции США и 11 штатов страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Она изложила коллективную позицию с генпрокурорами штатов Колорадо, Айова, Небраска, Северная Каролина, Теннесси и Юта. "Минюст США и генпрокуроры параллельно вели отдельные расследования в связи с антиконкурентным поведением Google на рынке. Мы ценим тесное двухпартийное сотрудничество штатов и добрые рабочие отношения с Минюстом по столь серьезным вопросам", - говорится в тексте.

"Мы планируем завершить свою часть расследования деяний Google в предстоящие недели. Если мы решим подать исковую жалобу, то оформим ходатайство о консолидации нашего дела с делом Минюста", - пояснила Джеймс и генпрокуроры остальных шести штатов. Они обещали взаимодействовать с федеральными властями, как это было в случае корпорации Microsoft.

В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями правящей Республиканской партии. В Минюсте считают, что Google "больше не конкурирует по достоинству, но использует свою монопольную власть и миллиарды [долларов] прибыли от монополии, чтобы заблокировать ключевые пути для средств поиска на мобильных телефонах".

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Джеффри Розен во вторник на пресс-конференции не исключил принятия мер для борьбы с монополизацией рынка в отношении и других американских высокотехнологичных компаний.

Американские СМИ подчеркивают, что речь идет о крупнейшем антимонопольном иске за последние десятилетия. Его уже сравнивают с исками, которые власти США предъявили в 1998 году корпорации Microsoft и в 1974 году телекоммуникационному гиганту AT&T. Указывается, что нынешнее дело представляет собой редкий случай единства мнений администрации США, возглавляемой республиканцем Дональдом Трампом, и представителей прогрессивных кругов Демократической партии.

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