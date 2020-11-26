БАКУ/Trend/ - Лидер рынка мобильной связи страны запускает новую кампанию для любителей iPhone

20 ноября Azercell Telekom запустил продажу iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini в магазинах Azercell Эксклюзив. Лидирующий мобильный оператор в сотрудничестве с брендом Apple предоставил уникальную возможность почувствовать невероятную скорость интернета посредством самых производительных смартфонов в мире. Компания Azercell дарит 3-х месячную подписку на интернет пакет объемом в 50 GB каждому абоненту, приобретающему новые модели смартфонов iPhone.

Напомним, что начиная с 6 ноября, эксклюзивный телеком-партнер Apple в стране Azercell, предлагает аналогичную кампанию для iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Откройте для себя неограниченные возможности новых смартфонов iPhone с Azercell!

Для дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/devices/iPhone12ProMax/