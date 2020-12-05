"Хакатон глобальных технологий безопасности" впервые проходит в онлайн формате

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане впервые в онлайн формате проходит программа "Хакатон глобальных технологий безопасности", сообщает Trend со ссылкой на службу ASAN.

Программа организована в онлайн-форме, в соответствии с условиями проведения мероприятий в период пандемии COVID-19.

"Хакатон глобальных технологий безопасности" будет длится до шестого декабря. Впервые в Азербайджане, при поддержке Центра инноваций при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и компании NewSpace, программа пройдет онлайн.

Хакатон предусматривает укрепление сотрудничества "Службы ASAN" и турецкой "Baykar Savunma" в рамках применения инновационной архитектуры и программ, связанных с технологиями безопасности.

Также, в ходе мероприятия, будут затронуты темы обеспечения информационной безопасности граждан и цифровой пропаганды.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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