Компания PAYSİS расширяет спектр инновационных услуг в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В условиях пандемии бизнес потерпел серьёзные проблемы, связанные со сбытом своей продукции.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор компании PAYSİS - юридического собственника платежной системы E-PUL Самир Насибов.

По его словам, со стороны предпринимателей были попытки создания сайтов, приложений и альтернативных каналов продаж, требующие больших инвестиций на разработку и продвижение того или иного канала.

"В свою очередь, мы предложили бизнесу готовую базу для продаж, с текущей клиентской базой в 400 000 активных пользователей и ежемесячной посещаемостью сайта в три миллиона человек.

Наша активная аудитория составляет 400 000 человек, клиентская база растет с ежемесячным приростом в семь процентов. Рост стимулирует прежде всего удобство платежа, ведь пользователь оплачивает услуги в три касания, так же нашими бонусами можно совершать реальные платежи, магазин бонусов (BONUSSTORE) так же превратился в маркетплейс в первую очередь для того, чтобы наши пользователи могли, обменяв бонусы фактически за даром получить тот или иной товар, предлагаемый нашими партнерами в маркетплейсе.

И в дополнении всего, хочу заметить, что на сегодняшний день на платформе E-PUL вы можете оплатить услуги свыше 200 компаний. Данный список фактически ежедневно дополняется, это делается для максимального удобства пользователей, в том числе и в рамках государственной программы по развитию безналичных платежей", - заявил гендиректор.

Он отметил, что на сегодняшний день платформа BONUSSTORE находится в тестовом режиме, хотя к платформе уже подключен один магазин, но уже имеет наибольшее количество методов оплат товара в стране:

Банковской картой;

Сохраненной картой в безопасной среде Masterpass;

На собранные бонусные баллы в платежном сервисе E-PUL;

Оплата в кредит/таксит (Bolkart, Birkart,Tamkart);

Оплата наличными (MilliÖn, eManat, ExpressPay, Kassa.az).

По его словам, прирост платежей в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил почти 214 процентов. В условиях пандемии видимо сектор услуг просел, экономика находится в состоянии стагнации, что безусловно повлияло на наши показатели, рост есть, но незначительный.

В интервью с директором платежной системы E-Pul мы поговорили о зарубежной аудитории.

"Безусловно, нашим сервисом активно пользуются в России, Украине, Германии, Штатах, ОАЭ и других странах. В Азербайджане у нас есть много наших граждан, которые пользуются зарубежными картами, каждую карту мы проверяем по определенным параметрам во избежание случаев фрода. Коснувшись данного вопроса, так же хотелось бы отметить, что мы бы рады открыть доступ всем картам по миру, но тарифы за услуги часто не окупают зарубежную транзакцию, в связи с этим фактором остается вышеупомянутое правило",- сказал Насибов.

Говоря о расширении возможностей платежной системы, Насибов заявил, что комания PAYSİS предоставляет возможность принимать онлайн оплату не только компаниям, но и малому бизнесу (предпринимателям).

"У нас есть возможность подключать всех обращающихся к онлайн приему платежей. Помимо универсального и многоканального инструмента для приема платежей, мы так же даем площадку для продаж с рекламным ежемесячным бюджетом по продвижению в 7 000 долларов и 400 000 потенциальных клиентов", - добавил Насибов.

По словам гендиректора, реализации проектов идет не так быстро, как хотелось бы, что связано с пандемией.

"Мы, как Вы знаете, запустили проекты QRPAY в сети АЗС LUKOİL и на днях объявим о запуске данного проекта в сетях АЗС SOCAR. Данный метод оплат является инновационным в Азербайджане и существенно увеличивает пропускную способность в сетях АЗС. Не смотря на наши пессимистические расчеты, сегодня в сети АЗС LUKOİL доля платежей по QRPAY от общего оборота составляет 0,3 процентов. Данный показатель является положительным, учитывая, что проект инновационный и у населения нет опыта по платежам данного типа в сети АЗС. В рамках охвата большей части рынка мы так же ведем переговоры с сетью АЗС AZPETROL", - сказал он. На текущий период PAYSİS активно работает с технологиями React Native, так же, в какой-то мере, экспериментирует с блокчейн технологиями.

"Мир технологий не стоит на месте и требует колоссальных средств и времени на поддержку технологий. Сейчас мы заняты тем, что переписываем фронт сайта и мобильные приложения по совершенно новой технологии", - подытожил директор платежной системы E-Pul Самир Насибов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev