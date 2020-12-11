Введены в обращение почтовые марки по случаю Парада Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По случаю проведенного 10 декабря 2020 года в Баку Парада Победы действующее в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана ООО "Азермарка" подготовило и ввело в обращение почтовую марку и конверты первого дня под названием «Одна нация, два государства. Парад Победы».

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство, сюжет проекта посвящен азербайджано-турецкому братству и моральной поддержке, которую Турцию оказала Азербайджану в период 44-дневной войны.

Марки изданы тиражом 100 тысяч экземпляров, количество конвертов первого дня составило 500 штук.

Напомним, что 10 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган погасили конверты штемпелем первого дня.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev